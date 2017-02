A18 weer open na ongeval, ravage opgeruimd

WESTENDORP - Bij een ongeluk op de A18 zijn vrijdag aan het begin van de avond meerdere voertuigen met elkaar gebotst. Door het forse ongeval zat de weg lange tijd volledig dicht tussen Varsseveld en Doetinchem-Oost.

Rond 18.15 ging het mis op de snelweg. Zeven auto's botsten op elkaar, zegt de politie. Brandweer en ambulance waren ter plaatse. Ook een traumahelikopter rukte uit richting de plek van het ongeval.

De weg zat tot ongeveer tot 22.00 uur dicht.

Weg bezaaid met hout

Op foto's is goed te zien dat een aanhanger met hout de lading bij het ongeval verloor; de weg ligt bezaaid met stronken hout. Een aantal mensen werd uit hun auto's bevrijd. Enkelen van hen zijn gewond, maar over de ernst van hun verwondingen is niets bekend.

Foto: ViWa Media

Tussen Enschede en Zevenaar staat tussen de aansluiting met de N18, bij de afrit Varsseveld en Doetinchem-Oost, enkele kilometers file.