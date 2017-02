Geraffineerde wisseltruc in Velp

VELP - De politie heeft drie mensen opgepakt die in Velp bezig waren met geraffineerde wisseltruc. Zij liepen donderdag tegen de lamp.

De politie kreeg een melding dat er mogelijk met vals geld was betaald in een winkel in de Hoofdstraat. Later meldde zich ook een tweede winkelier in Velp met hetzelfde verhaal. De drie zouden wisseltruc hebben gebruikt om zo geld mee te nemen. Ze gebruikten een truc door verwarring te veroorzaken bij het afrekenen van een artikel.

Of en hoeveel geld er is meegenomen maakte de politie niet bekend. De politie trof de drie verdachten in de Hoofdstraat in Velp aan.