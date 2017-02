Graafschap-manager: 'Ik schaam me diep en lig er wakker van'

ARNHEM - Peter Hofstede, manager van De Graafschap, vindt dat er nu wel écht iets moet gaan veranderen bij zijn club. De slechte prestaties houden hem 's nachts wakker, zegt hij bij het tv-programma De Week van Gelderland.

De Doetinchemse club staat op dit moment 18e in de Eerste Divisie. 'Dat is geen plek die De Graafschap waardig is', reageert Hofstede.

Kijk hier de uitzending van De Week van Gelderland terug.

Geen makkelijk antwoord

'Soms loopt het zo, hoewel we er alles aan doen om dit om te draaien. We dachten een selectie te hebben waarmee we voor de eerste plek konden gaan.' Maar dan gaat er toch van alles mis. Hoe kan dat? Hofstede: 'Een makkelijke vraag, maar geen gemakkelijk antwoord. Tot nog toe loopt het niet zoals verwacht.'

Hofstede denkt nog steeds dat hij beschikt over een prima selectie, maar de klik, het teamgevoel, dat mist. 'Toch komen er iedere wedstrijd nog 9.000 mensen op de Vijverberg. We zijn het aan hen verplicht er wat van te maken.'

'Om te schamen'

Ook de manager ligt al enige tijd onder vuur. En daar ligt hij wakker van, geeft hij toe. Afhankelijk van de wedstrijd, zegt hij zich nog weleens te schamen over wat zijn club op het veld laat zien. 'Het moet er nu wel uit gaan komen, we moeten nu echt prestaties gaan leveren.'

De Graafschap speelt deze vrijdagavond uit tegen VVV Venlo.