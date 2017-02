'Potentie om de nieuwe Robert Gesink te worden', wielerploeg gepresenteerd

ARNHEM - In Arnhem werd vanmiddag een nieuwe wielerploeg gepresenteerd. Metec. Het team bestaat uit zestien jonge renners en stond vol in de schijnwerpers tijdens de ploegenvoorstelling.

Johim Ariesen (28) wordt gezien als leidsman van het team, omdat hij de meeste wedstrijden heeft gewonnen. 'Mijn specialiteit is sprinten', zegt semi-prof Ariesen. 'Maar ik voel me niet de leider. Samen met de andere twee oudsten stuur ik de jongere renners aan. Sommigen van hen hebben de potentie om de nieuwe Robert Gesink te worden. Mij gaat dit niet lukken, want wielerprof word je rond je 23ste.'

Extra zakcentje

Hoewel Ariesen goed presteert, is het niet voldoende om van rond te komen. Daarom verdient hij een extra zakcentje bij een bedrijf dat straatmeubilair verkoopt. Dit werk verruilt de wielrenner soms voor het buitenland. Zo gingen hij en negen ploeggenoten twee weken geleden trainen in Alicante in Spanje. 'Een biertje drinken of de lakens delen met een knappe Spaanse was niet van toepassing. Wielrennen is werk, en daarom is het meestal 22.00 uur naar bed.'

Trainingskamp

Volgende week zondag reist het team af naar het Portugese Faro voor een trainingskamp. Hierna wordt de etappekoers Volta ao Alentejo gereden. Ariesen nam hier twee jaar geleden aan deel en eindigde als tiende. Dit jaar is hij weer van de partij.