Nijmeegse onderzoeker mag VS niet in door inreisverbod Trump

NIJMEGEN - NIJMEGEN – De Nijmeegse Mani Diba mag vanwege het inreisverbod van Donald Trump Amerika niet in. Diba komt uit Iran, wat op het ‘unwanted’-lijstje staat van Trump. De onderzoeker aan het Radboudumc moet voor onderzoek over bio-prints naar de universiteit van Maryland, maar dat gaat niet door.

‘Ik voel me gediscrimineerd vanwege mijn geboorteplaats’, vertelt Diba. ‘Ik ben geen extremist, maar ik geloof dat wie dan ook met een religieuze achtergrond die geen crimineel is, zal mogen reizen. Het is een recht voor iedereen, en dit is verkeerd.’

Diba: ‘Ik wil me laten horen omdat ik een voorbeeld ben van getroffen mensen van het inreisverbod. Ik ga zeker demonstreren, want dat is de enige manier om er iets aan te doen.’ De directeur van de universiteit van Maryland heeft een verklaring afgelegd waarin hij het verbod verafschuwt. Ook de Radboud Universiteit is tegen het verbod.