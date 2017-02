Politie vindt wapens en wiet in Huissen na anonieme tip

HUISSEN - Een 59-jarige man uit Huissen is aangehouden voor het bezit van illegale wapens en een wietkwekerij.

De politie ging donderdag de woning van de man binnen na een anonieme tip. Daar werd een draaiende wietkwekerij met 51 planten gevonden en verschillende wapens. Een aantal wapens bleek na onderzoek legaal vanwege hun ouderdom. Wel zijn een boksbeugel, een vuurwapen en munitie in beslag genomen. Ook is een geldbedrag in beslag genomen.

Tegen de verdachte wordt proces-verbaal opgemaakt. De officier van justitie zal uiteindelijk beslissen wat er met de zaak gebeurt.