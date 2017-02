Hoera! Arnhem heeft een nieuw aardvarken(tje)

ARNHEM - Burgers' Zoo heeft een nieuwe bewoner: een baby-aardvarken. Het beestje is deze week geboren.

Burgers' Zoo maakte het vrolijke nieuws op haar facebookpagina bekend. Dat de aardvarkens het goed hebben in de dierentuin blijkt wel uit het gewicht van het baby-aardvarkentje, want het jong woog bij de geboorte 1453 gram, wat iets zwaarder dan gemiddeld is.

Uitgesproken uiterlijk

Aardvarkens komen algemeen voor in Afrika, ten zuiden van de Sahara. Ze hebben een uitgesproken uiterlijk. Een lange snuit, lange oren en weinig beharing. Daardoor is de roze huid goed te zien en is de vergelijking met een varken snel gemaakt. Toch zijn ze geen familie van het varken. Sterker nog, het aardvarken heeft in miljoenen jaren een eigen ontwikkelingslijn gevolgd waardoor ze geen nauwe verwantschap hebben met nu levende dieren.

Aardvarken in tekenfilm

Het aardvarken spreekt tot de verbeelding door zijn opmerkelijke verschijning. Zo was 'The Ant and the Aardvark' in de jaren zeventig een razend-populaire tekenfilm-serie . En wie kent niet het gigantische roze aardvarken in het centrum van Arnhem?

Druk met het kleine roze beestje

Maar in Burgers'Zoo zijn ze er voorlopig druk mee, met de nieuwe telg. De dierenverzorgers zijn de komende weken druk alle dagen bezig met het baby-aardvarkentje om ervoor te zorgen dat het goed bij de moeder drinkt. Hoe dat allemaal gaat is hier te zien:

