LIVEBLOG: Kan De Graafschap het tij keren tegen koploper VVV?

VENLO - De Graafschap verloor alles nog in 2017. Kunnen de Superboeren het tij keren uit tegen koploper VVV? Alles over deze wedstrijd in dit liveblog.

19.30 De spelers van De Graafschap zijn bezig aan de warming-up in De Koel. 19.20 Teammanager Carlo Monasso van De Graafschap is vrij behoudend met zijn voorspelling: "Ik denk 0-5." 19.10 Bij VVV zijn ze wel degelijk op hun hoede. "Gelderland levert je rare streken", aldus de verslaggever van L1. 19.08 De Graafschap heeft de bus alvast geparkeerd...daarmee wordt in voetbaltermen bedoeld dat ze de boel dicht gooien achterin. Iets waar de Superboeren overigens niet best in zijn dit seizoen. 19.05 Bij de Doetinchemmers maken de nieuwe aanwinsten Daryl van Mieghem en Kevin van Diermen hun debuut. Bednarek, Will, Van Diermen, Linthorst, Cicek; Diemers, Klaasen, Smeets; Van Mieghem, Parzyszek, Driver. 19.02 De thuiswedstrijd tegen VVV ging met 2-0 verloren. 19.00 De Graafschap staat op een beschamende achttiende plaats in de eerste divisie. De Doetinchemmers verloren maar liefst veertien van de 22 wedstrijden.