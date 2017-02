De Graafschap lachtertje van eerste divisie na 4-1 nederlaag tegen VVV

VENLO - De Graafschap is het lachertje van de eerste divisie geworden. Tegen koploper VVV werd met 4-1 verloren. De Doetinchemmers leden in 2017 louter nederlagen en staan achttiende.

90. Het is gedaan. Een enorme afgang, de zoveelste dit seizoen voor De Graafschap

86. Na het doelpunt begint De Graafschap zowaar wat beter te voetballen. Zo hadden ze moeten beginnen...

82. De enige Graafschapper die een voldoende haalt, Piotr Parzyszek, zorgt voor 4-1.

81. En even later kopt Van Diermen naast uit een vrije trap van Diemers.

79. Ook Van Diermen pakt een gele kaart.

77. Het meest genante voor De Graafschap is dat VVV niet eens voluit lijkt te gaan. De Limburgers geven de indruk aan een trainingspartijtje bezig te zijn.

75. Mascotte Koelie beleeft een topavond.

72. Van Mieghem mag er meteen af. Anthony van den Hurk vervangt hem.

71. Goede actie Van Mieghem en aardige voorzet, maar Parzyszek komt er niet goed bij.

70. Het scorebord is qua tijd ondertussen de weg kwijt. Net als De Graafschap. De stand klopt wel.

68. El Jebli incasseert geel na een grove charge.

64. Ook nieuweling Daryl van Mieghem komt volstrekt niet in het stuk voor.

60. De Graafschap gaat dus nederlaag nummer vijftien lijden dit seizoen. De club heeft achttien punten, evenveel als vorig jaar na de winterstop in de eredivisie. Lachwekkende cijfers.

55. De gifbeker is nog niet leeg: daar is de 4-0 van Zutphenaar Opoku, na geknoei achterin bij De Graafschap.

52. Na een domme handsbal benut Leemans een strafschop: 3-0.

50. Dordrecht staat voor en dat zou betekenen dat De Graafschap naar de negentiende plaats zakt. Ze mogen in Doetinchem blij zijn dat Achilles zo zwak is, anders was degradatie een serieuze optie.

49. Zowaar een doelpoging van De Graafschap, maar Delano van Crooij pakt het schot van Piotr Parzyszek.

46. De Graafschap wisselt twee keer. Youssef el Jebli en Elvio van Overbeek komen erin voor de zwak spelende Bryan Smeets en Andrew Driver. Erkende krachten vorig jaar in de eredivisie, nu helemaal de weg kwijt in de eerste divisie.

45. We gaan rusten. Voor de zoveelste keer dit seizoen heeft De Graafschap zich geblameerd. De 1-0 kwam overigens niet op naam van Sleegers, want Van Crooij blijkt de bal nog te hebben getoucheerd.

42. Ook de nieuwe defensieve leider Kevin van Diermen krijgt de boel niet op orde.

40. Technisch manager Peter Hofstede voorspelde vanmiddag bij Omroep Gelderland dat De Graafschap zeker niet zou gaan verliezen. Niets wijst erop dat hij gelijk gaat krijgen, VVV was inmiddels al tweemaal dichtbij de 3-0.

34. Na een rare carambole verdwijnt de bal via Janssen achter Bednarek: 2-0. Er klopte defensief in ieder geval helemaal niets van.

30. De nieuwe middenvelder Robert Klaasen probeert het spel tevergeefs naar zijn hand te zetten.

24. Het lijkt echt helemaal nergens op. En VVV neemt ook weinig initiatief, waardoor het bijzonder saai is.

19. De supporters laten hun club niet in de steek, ook hier in De Koel zorgen ze weer voor sfeer. Van Crooij schiet ondertussen over namens VVV.

17. Na ruim een kwartier is De Graafschap nog niet tot één fatsoenlijke aanval gekomen. Wat VVV doet, ziet er veel dreigender uit.

14. Trainer Henk de Jong ziet het allemaal met lede ogen aan.

11. De Graafschap maakt weer een zwakke indruk in de beginfase. Een voorzet van de nieuwe vleugelspits Van Mieghem verdwijnt zo over de achterlijn.

5e minuut: Joey Sleegers mag zo naar binnen dribbelen en de van NEC gehuurde aanvaller opent de score. Misschien toch wel houdbaar voor Bednarek.

20.02 We gaan erin beginnen. Kan De Graafschap de eerste punten van dit jaar binnenhalen?

19.53 Nog maar kort voor de aftrap. Het stadion van de koploper lijkt nog niet echt vol. De stadionspeaker heeft er wel zin in, de man is overenthousiast, helaas alleen niet altijd verstaanbaar voor iemand uit Gelderland.

19.48 Debutant Kevin van Diermen moet direct een leidersrol gaan vervullen.

19.42 Doelman Filip Bednarek was voor de winterstop vaak nog één van de beteren bij De Graafschap, maar ook hij deelt steeds meer in de malaise. Na de winterstop moest de Pool in drie duels al acht keer vissen.

19.33 De wedstrijd gaat voor de Doetinchemmers eigenlijk nergens om. Voor De Graafschap begint het seizoen eigenlijk pas weer in maart, bij aanvang van de vierde periode. De laatste kans om toch nog wat van dit rampzalige seizoen te maken.

19.30 De spelers van De Graafschap zijn bezig aan de warming-up in De Koel.

19.20 Teammanager Carlo Monasso van De Graafschap is vrij behoudend met zijn voorspelling: "Ik denk 0-5."

19.10 Bij VVV zijn ze wel degelijk op hun hoede. "Gelderland levert je rare streken", aldus de verslaggever van L1.

19.08 De Graafschap heeft de bus alvast geparkeerd...daarmee wordt in voetbaltermen bedoeld dat ze de boel dicht gooien achterin. Iets waar de Superboeren overigens niet best in zijn dit seizoen.

19.05 Bij de Doetinchemmers maken de nieuwe aanwinsten Daryl van Mieghem en Kevin van Diermen hun debuut.

Bednarek, Will, Van Diermen, Linthorst, Cicek; Diemers, Klaasen, Smeets; Van Mieghem, Parzyszek, Driver.

19.02 De thuiswedstrijd tegen VVV ging met 2-0 verloren.

19.00 De Graafschap staat op een beschamende achttiende plaats in de eerste divisie. De Doetinchemmers verloren maar liefst veertien van de 22 wedstrijden.