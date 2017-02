Toch naar politie om 'GroenLinks-hoer' en 'lelijk rotwijf'

NIJMEGEN - Raadslid en Kandidaat-Kamerlid voor GroenLinks Lisa Westerveld heeft aangifte gedaan van bedreiging. Na een verkiezingsavond voor haar partij werd ze in de trein van Utrecht naar Nijmegen lastiggevallen door enkele jongeren. Ze werd onder meer uitgemaakt voor 'GroenLinks-hoer' en 'lelijk rotwijf'.

Aanvankelijk bleef ze koel onder de aantijgingen, maar eenmaal thuis kreeg Westerveld het te kwaad. 'Toen besefte ik pas hoe erg ik was geschrokken.'

Donderdagavond belde ze met de politie met de vraag wat verstandig was, aangifte doen ja of nee. Dat gesprek en reacties van vele mensen die haar verhaal lazen in een column op Joop.nl, deden haar besluiten toch aangifte te doen.

Ook partijleider van GroenLinks Jesse Klaver en burgemeester van Nijmegen Hubert Bruls spoorden haar aan naar de politie te stappen, zegt Westerveld. 'Bruls zei dat ik dat moest doen, zodat bedreigingen tegen politici in kaart kunnen worden gebracht.'

De Nijmeegse Westerveld staat veertiende op de lijst van GroenLinks voor de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart. Ze zegt de afgelopen dagen veel steunbetuigingen te hebben gehad van vrouwen die net als zij zijn lastiggevallen in het openbaar vervoer.

