Edese (90) wint zaak van gemeente en krijgt zorguren terug

EDE - Goed nieuws voor de Edese Johanna Wilhelmina van Beek-Molenaar. De 90-jarige vrouw wint een zaak van de gemeente en krijgt haar zorguren terug. De rechter vindt dat de gemeente niet genoeg onderzoek heeft gedaan naar de tijd die nodig is om bij haar schoon te maken.

De hoogbejaarde vrouw was gekort in haar uren en ging van 6 naar 4 uur per week. Haar zoon zei eerder voor de rechter dat zijn moeder zo snel mogelijk die zes uur hulp terug moet krijgen. De vrouw kreeg meerdere TIA's, is rechts verlamd en kan alleen nog met een rollator door het huis.

'Dit leek een coupe'

Midden januari kwam de zaak voor de bestuursrechter. Die tikte Ede toen op de vingers, omdat een medewerker vlak voordat de zaak diende onverwacht langsging bij de vrouw. 'U bedoelde het misschien niet zo, maar het lijkt wel een coup op een oude dame', zei de rechter toen.

De medewerker stelde na het bezoek: 'Het huis zag er fris uit, het gaat goed met de cliënt en mevrouw leek geen moeite te hebben met het aantal uren hulp dat ze krijgt, behalve dan dat ze vindt dat de hulp wel erg hard moet werken.'

De familie wist niet dat iemand langs zou komen en was verbolgen.

Ordinaire bezuiniging

Jurist Kevin Wevers stond de Edese bij. Hij is blij met de uitspraak en sprak eerder al over 'ordinaire bezuinigingen, waarbij niet is gekeken naar wat iemand nodig heeft'.

Zowel hij als de rechter vroeg de gemeente Ede of ze de bezuiniging kon onderbouwen, ook omdat de gemeente in juni ook eenzelfde zaak had verloren voor de rechtbank. In de uitspraak van de rechtbank is te lezen dat Ede dit niet kon.

