Music Meeting maakt eerste namen bekend

NIJMEGEN - Het Nijmeegse festival Music Meeting heeft de eerste namen bekendgemaakt voor de editie 2017. Op het programma staan de Colombiaanse Totó La Momposina, BCUC & Shabaka Hutchings uit Zuid-Afrika en Groot-Brittannië, het Orchestre Poly-Rythmo uit Benin en het Braziliaanse Satanique Samba Trio. Vanaf vrijdag 12.00 uur zijn de eerste kaarten te koop via de website.

Music Meeting vindt voor de 33e keer plaats. Het festival richt zich op muziek uit alle windstreken die zelden of nooit live te horen is in Nederland en Europa. Naast het hoofdprogramma op de podia Apollo en Mondo heeft het twee andere pijlers, 'Muziek in Context' en 'Talentontwikkeling'.



Muziek in Context richt zich op interviews, akoestische optredens, korte films en concerten in de natuur rondom het park Brakkenstein. Talentontwikkeling richt zich op kinderen en jonge talenten uit de semi-profs/amateurmusici die ervaringen kunnen opdoen voor hun muzikale ontwikkeling.



Het driedaagse festival vindt dit jaar op 3, 4 en 5 juni plaats op Park Brakkenstein. Meer informatie is te vinden op www.musicmeeting.nl.