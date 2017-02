'Zonder AED had ik hier nu niet gestaan'; actie voor meer defibrillatoren

Johan Esendam (vooraan) foto omroep Gelderland

WINTERSWIJK - In Winterswijk start zaterdag een donateursactie om meer AED's in de plaats te krijgen. De actie is een initiatief van inwoner Johan Esendam. Door een hartstilstand waarbij zo'n defibrillator werd gebruikt, weet hij zelf nu hoe belangrijk het is er snel bij te zijn.

Elke week staat Johan Esendam in Winterswijk op de tennisbaan. Op deze baan ging het bijna anderhalf jaar geleden goed mis. 'Ik viel ineens om, maar daar herinner ik me niks meer van.' Dankzij de snelle inzet van zijn tennismaatjes en de AED, kwam zijn hartslag na de eerste klap weer terug. 'Ik heb enorm veel geluk gehad. ' 21 extra AED's nodig Op de tennisbaan hangt het apparaat duidelijk zichtbaar in de hal. Maar Esendam kwam er achter dat een AED in de buurt helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Door zijn eigen ervaring zet hij zich nu in voor meer AED's in openbare ruimtes. In de bebouwde kom van Winterswijk kun je nu op elf plekken de AED pakken. Maar daar zouden op advies van de Nederlandse Hartstichting nog 21 bij moeten komen. Het beste is als de apparaten binnen een straal van 500 meter beschikbaar zijn. Een flyer die verspreid is in Winterswijk Van slachtoffer naar actievoerder Met zijn actie hoopt Esendam veel geld bij elkaar te krijgen voor de extra AED's. 'Van slachtoffer ben ik ervaringsdeskundige geworden en nu ook actievoerder.' Zaterdag worden in Winterswijk ruim 9.000 flyers verspreid. Esendam hoopt ook op 25.000 euro subsidie van de gemeente. Donderdag heeft hij een presentatie gegeven aan de gemeenteraad over zijn actie. Maar het college van burgemeester en wethouders geeft vooralsnog 5.000 euro voor het initiatief en zegt dat er andere adviseurs zijn die het aantal van elf AED's nu wel voldoende vinden.