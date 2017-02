Nieuwe burgemeester Heumen op 20 februari bekend

MALDEN - Op maandag 20 februari wordt duidelijk wie de gemeenteraad van Heumen wil als de nieuwe burgemeester. Die avond draagt de raad de gekozen kandidaat voor.

De voor te dragen kandidaat is de beoogd opvolger van burgemeester Paul Mengde die op 1 januari 2017 met pensioen is gegaan. Het burgemeesterschap van Heumen wordt momenteel waargenomen door mevrouw Mittendorff.

Besloten raadsvergadering

Voorafgaand aan de openbare raadsvergadering van maandag 20 februari is er een besloten raadsvergadering, waarin de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad twee kandidaten voordraagt aan de gemeenteraad. De raad bepaalt vervolgens welke kandidaat wordt voorgedragen als nieuwe burgemeester.

'Weten waar de politieke pijn zit'

Op de functie van burgemeester in de gemeente Heumen reageerden 40 belangstellenden. De vertrouwenscommissie heeft de afgelopen maanden gesprekken gevoerd met een aantal geselecteerde kandidaten. Na het besluit op 20 februari gaat de aanbeveling naar de minister van Binnenlandse Zaken, die verantwoordelijk is voor de uiteindelijke benoeming van de nieuwe burgemeester. De installatie en beëdiging van de nieuwe burgemeester staat gepland voor donderdagmiddag 18 mei 2017.

In de profielschets voor de nieuwe burgemeester staat onder meer dat de rol van de burgervader aanmerkelijk verder gaat dan het voorzitten van de raadsvergaderingen. 'Hij of zij moet feilloos weten waar de politieke pijn zit en waar de speelruimte zit. 'Met een scherpe blik bepaalt u zo wat nodig is om de beraadslaging en besluitvorming verder te helpen.'

Zichtbaar in de regio

De nieuwe burgemeester moet ook het 'lerend vermogen van de ambtelijke organisatie stimuleren.' En hij of zij moet strategisch zichtbaar zijn in de regio. Dat blijft volgens de opstellers van de profielschets een belangrijk thema omdat naburige gemeenten in beweging zijn op het gebied van bestuurlijke toekomst.

De gemeente Heumen bestaat de kernen Malden, Overasselt, Nederasselt en Heumen. In totaal wonen er 16.700 inwoners.