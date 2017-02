Zwemmen als een zeemeermin (en je kunt er nog kampioen mee worden ook)

BEEK GEM MONTFERLAND - Liefst 75 vrouwen en meisjes doen vandaag mee aan het NK zeemeerminzwemmen. Ook doen er twee mannen en één jongen mee. Organisator is Jolanda van der Meijden uit Beek (gemeente Montferland).

De Gelderse heeft zelf een zwemschool waar ze de zeemeerminlessen geeft. Voor het eerste NK hebben zich dus veel deelnemers aangemeld. Die gaan met elkaar de strijd aan in verschillende disciplines zoals snelheid, behendigheid en schoonheid, maar ook in diverse leeftijdscategorieën. Mannen en vrouwen zwemmen wel samen in één categorie. Deelnemen kan vanaf zeven jaar.

Om de competitie zo eerlijk mogelijk te houden, zwemmen alle deelnemers met dezelfde staarten. De wedstrijden worden gehouden in zwembad De Kwakel in Utrecht.