Ali Messaoud is klaar voor een basisplaats bij NEC

NIJMEGEN - Hij moest even wennen aan de trainingsintensiteit van NEC-trainer Peter Hyballa, maar Ali Messaoud is nu klaar voor negentig minuten.

"Absoluut, dat voel ik ook in elke training en bij de wedstrijden bij de beloften en toen ik mocht invallen in het eerste. Ik voel me goed. Uiteindelijk maakt de trainer de beslissing. Ik ben er in ieder geval klaar voor."

Messaoud beseft dat NEC hele goede zaken kan doen. "Als je wint, heb je 28 punten en zet je de ploegen onder je wel op een afstand. Je moet de bal houden, vooral thuis en Go Ahead Eagles onder druk zetten. En tegen Feyenoord vond ik de 4-0 pijnlijk, want we hadden niet met zo'n groot verschil hoeven verliezen. We zijn zo goed bezig, ik had graag een stuntje uitgehaald in De Kuip. Gelukkig hebben we de eerste twee wedstrijden na de winterstop gewonnen."