Dode in kanaal is een 26-jarige man uit Hattem

Foto: Omroep Gelderland

HATTEM - Het lichaam dat vrijdagochtend gevonden is in het Apeldoorns Kanaal bij Hattem is van een 26-jarige man uit die plaats.

Passanten waarschuwden de politie. Duikers hebben het lichaam bij de Hoenwaardseweg uit het water gehaald. Het is volgens de politie nog onduidelijk hoe de man om het leven is gekomen. Het stoffelijk overschot werd vlakbij het oude centrum van Hattem gevonden.