'Oorlogsbomen' bij Berg en Dal moeten bewaard blijven'

Soldaat Mayer uit Vancouver was here - Foto archief

BERG EN DAL - Het door de Tweede Wereldoorlog getekende landschap rond de Duivelsberg in Berg en Dal, en zeker de oude bomen in het gebied waarvan de basten zijn ingekrast met teksten en initialen van geallieerde soldaten die daar eind 1944 gelegerd waren, moeten koste wat kost worden behouden. Dat zegt Nijmegenaar Paul Klinkenberg van de Werkgroep Archeologie van de Tweede Wereldoorlog.

Klinkenberg zegt in gesprek te willen met de eigenaar van het terrein en de provincie Gelderland om de historisch waardevolle inscripties, die eind '44 begin '45 in de bomen zijn gekerfd, te behouden. Veel bomen in het gebied zijn op leeftijd en staan op de nominatie om gekapt te worden. Mocht dat gebeuren, dan moeten de stukken bast met de inkepingen worden behouden, Een andere manier om ze te bewaren is er afgietsels van te maken, aldus Klinkenberg.

Getekend landschap

De Duivelsberg was in september 1944 het decor van felle gevechten tussen Duitsers en Amerikanen die de strategisch belangrijke heuvel naast de weg naar Kleef in handen hadden en die niet meer wilden prijsgeven. Op de heuvel zijn nog sporen van die strijd terug te vinden zoals schuttersputten en loopgraven.

Enkele Amerikaanse verdedigers van de Duivelsberg - Foto Paul Klinkenberg

Later groeide het bosgebied uit tot een immens geallieerd legerkamp, waar honderdduizenden soldaten zich opmaakten voor de aanval op Duitsland. Die begon op 8 februari 1945.

Een landschap dat een geschiedenis vertelt en daarom beschermd moet worden, aldus Klinkenberg. Hij houdt regelmatig excursies in het gebied.

Meer over de Duivelsberg vanavond 6 februari om 17:20 uur in 75 jaar vrijheid, op weg naar 2020, direct na Gld Vandaag.