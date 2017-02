Hyballa kiest voor de aanval met NEC tegen Go Ahead

NIJMEGEN - NEC-trainer Peter Hyballa durft thuis tegen Go Ahead Eagles wel op de aanval te spelen.

"Dat is het idee. Maar de aanval van Go Ahead is ook goed en met veel snelheid. Als wij op de aanval willen spelen, moeten we de bal hebben. Of pressing eerste lijn spelen, maar daarvoor moet je scherp zijn. Tegen tegenstander die van ons niveau zijn, kan dat."

Opnieuw zijn er nauwelijks blessures bij NEC. "Reagy Ofosu en Fabian Gmeiner zijn er niet bij, die zijn geblesseerd. André Fomitschow speelt gewoon. We hebben wel drie jongens met vier gele kaarten. Met deze trainingsfilosofie gaan wij zo verder, omdat wij daar in geloven. Go Ahead wordt een pittige wedstrijd. Dan is het heel belangrijk hoe fit iedereen is."

Het voelde als lente in Nijmegen, maar Hyballa droeg tijdens de training een muts. "Dat is profylactisch. Dat komt uit het Latijn en betekent voorzorg. Ook als het een beetje warm is, kun je profylactisch een muts dragen. En de haren worden nu langer en vliegen dan in mijn gezicht. Maar leuk dat Omroep Gelderland een dag voor een hele belangrijke wedstrijd naar mijn muts vraagt."