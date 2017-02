Geen pizza besteld? Niet open doen!

HARDERWIJK - Een 18-jarige pizzakoerier is donderdagavond aan de Bakenbergerhout in Harderwijk beroofd. Twee daders bedreigden hem met een vuurwapen of iets dat er sterk op leek. Hun buit bestond uit de helm en de jas van de koerier.

De politie denkt de daders mogelijk met die gele fluorescerende jas van New York Pizza een overval of beroving willen plegen. Ze adviseert als u zelf geen pizza heeft besteld niet open te doen als er iemand met een dergelijke jas voor de deur staat. De twee daders zijn naar schatting rond de 20 jaar oud. Het gaat om een donkergetinte en een blanke jongeman. De donkergetinte jongen heeft een normaal postuur, is ongeveer 1.80 meter lang, had donderdagavond een kort stoppelbaardje en spreekt accentloos Nederlands. Hij droeg donderdagavond een zwarte pet met kleine opdruk en een donkere jas.