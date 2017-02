Dode gevonden in kanaal bij Hattem

Foto: Stefan Verkerk

HATTEM - Er is vrijdagochtend een lichaam gevonden in het Apeldoorns Kanaal in Hattem. Duikers hebben het stoffelijk overschot bij de Hoenwaardseweg bij uit het water gehaald. De politie doet onderzoek.

Het stoffelijk overschot werd even voor 11.00 uur gevonden . De technische recherche en de reguliere politie zijn met meerdere wagens aanwezig om de vindplaats te onderzoeken.