Linus Malmborg afgetest bij De Graafschap

DOETINCHEM - Linus Malmborg krijgt geen contract bij De Graafschap. De centrumverdediger uit Zweden mist wedstrijdritme.

De 28-jarige verdediger was een week op proef in Doetinchem en leek zelfs in aanmerking te komen voor een contract. Trainer Henk de Jong roemde zijn ervaring en rust aan de bal. Toch heeft De Graafschap nu afgezien van de komst van Malmborg.

'Hij blijkt niet wedstrijdfit en we willen nu alleen spelers aantrekken die direct inzetbaar zijn. Dat is bij Linus niet het geval', zegt technisch manager Hofstede. 'Hij zou eigenlijk een voorbereiding moeten meedraaien, maar daar hebben we nu geen tijd voor.'

De Graafschap huurde wel Robert Klaasen van Sparta en Daryl van Mieghem van Heracles. Daarnaast trok de club op de slotdag van de transfermarkt centrumverdediger Kevin van Diermen aan. Vanavond speetl De Graafschap in Venlo tegen koploper VVV. De Achterhoekers staan zelf op een 18e plaats.