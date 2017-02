Nieuwe burgemeester Winterswijk volgende week bekend

ULFT - De vertrouwenscommissie van Winterswijk maakt op donderdagavond 9 februari bekend wie de nieuwe burgemeester van de gemeente Winterswijk wordt. Voor de vacature van burgervader hebben zich 25 sollicitanten gemeld.

De vertrouwenscommissie heeft de afgelopen weken gesproken met een aantal sollicitanten. De bevindingen, inclusief de voordracht, worden tijdens een extra raadsvergadering toegelicht aan de gemeenteraad. De nieuwe burgemeester volgt binnen een aantal weken Thijs van Beem op, die sinds 2005 burgemeester is van Winterswijk. Van Beem stopt per 16 maart.



Het stoppen van Van Beem valt binnen een trend in de Achterhoek. De gemeenten Aalten, Bronckhorst, Oude IJsselstreek, Montferland, Zevenaar, Doetinchem en Doesburg hebben het afgelopen jaar een nieuwe burgemeester gekregen, of krijgen binnen afzienbare tijd een nieuwe burgemeester. Volgens commissaris van de Koning Clemens Cornielje komt dat omdat het tijd is voor een nieuwe generatie.