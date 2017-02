ARNHEM - Het concert van de Canadese zangeres Céline Dion in GelreDome is uitverkocht. Het gaat om 41.000 kaarten.

Het concert is op 23 juni in het Arnhemse stadion. Reguliere kaarten kosten tussen de 51 en 115 euro.

Dion is bekend van nummers als My heart will go on, Pourque tu m'aimes encore en Tell him.