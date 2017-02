Dit is de nieuwe wethouder van Ede

EDE - Tijdens de raadsvergadering van donderdagavond is Harry van Huijstee (PvdA) beëdigd als wethouder.

Van Huijstee volgt Marije Eleveld op. "Ik ben blij met het vertrouwen dat de raad en de PvdA-fractie in mij heeft uitgesproken. Ik zie uit naar de samenwerking met de collega-wethouders en de partijen in de raad," aldus de kersverse wethouder.

Raşit Görgülü is de nieuwe fractievoorzitter van de PvdA. Ria Maliepaard, sinds 2014 fractievolger, neemt de lege raadszetel in. De nieuwe fractievoorzitter van de Edese PvdA is Erwin Buter.