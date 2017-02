Het is alles of niets: dorp doet nog één poging om Koningsdag te redden

RANDWIJK - Wordt het koningsfeest nog gered in het Betuwse dorp Randwijk? Het Oranjecomité gaat nog één poging doen om het feest doorgang te kunnen laten vinden, maar als niemand zich meldt om de kar te trekken gaat Koningsdag in het dorp toch echt niet door.

Het Oranjecomité in Randwijk, onder de rook van Wageningen, heeft te weinig leden en daarom was er afgelopen woensdag een vergadering. Er werd gehoopt dat in de hoop dat nieuwe leden voor het comité zouden melden, dat gebeurde amper. 'Er heeft zich één iemand gemeld voor hand- en spandiensten. Maar dat is niet voldoende om het feest te organiseren. We hebben iemand nodig die de regie in handen kan nemen, die meer kan doen', vertelt Ulrike Attema.

Bekijk hier een eerdere reportage over het koningsfeest in Randwijk:

Om dat te bewerkstelligen doen ze in Randwijk nog één ultieme poging. 'We willen half februari een laatste poging doen met een bijeenkomst in het dorpshuis. Dat is echt de laatste mogelijkheid. Het is alles of niets.'

Flyeren in de buurt

Om zoveel mogelijk mensen voor die dag te lokken wordt er onder andere geflyerd in de buurt. 'Het onderwerp leeft wel in de buurt, maar iedereen wijst anderen aan die mogelijk kunnen helpen.'

