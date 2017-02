Achilles wil tegen MVV tiende nederlaag op rij voorkomen

MAASTRICHT - In het diepe zuiden wil Achilles de negatieve reeks van negen nederlagen op rij doorbreken. Dat zal niet meevallen tegen MVV.

Vorig jaar speelde Achilles in Maastricht met 1-1 gelijk. "De eerste helft werden we toen alle kanten opgespeeld", herinnert Eric Meijers zich nog. "Maar na rust kwamen we knap terug." Het zal niet meevallen om nu een resultaat te halen, want MVV staat momenteel vierde in de eerste divisie. In Groesbeek wonnen de Limburgers met 3-2.

De drie nieuwkomers zijn er nog niet bij tegen MVV. Doelman Antoine Goulet trainde nog helemaal niet mee en Domiano Kortstam en Nassim Amaarouk maakten pas één training mee.

Opstelling: Te Loeke; Stankov, Beijer, Raterink, Elders; Edge, Oulad Omar, Sürmeli; Versteegen, Smajic, Thoone.