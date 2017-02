Achilles pakt eindelijk weer een punt: 0-0 bij MVV

MAASTRICHT - Achilles'29 heeft na negen nederlagen op rij eindelijk weer een punt gepakt. Uit tegen MVV werd het met veel kunst-en vliegwerk 0-0.

Nys had direct een grote kans namens de thuisclub, maar Achilles was ook direct dreigend. Kürsad Sürmeli schoot recht in de handen van doelman Geens. De Groesbekers waren in de openingsfase zeker niet de mindere. Tot halverwege de eerste helft bleef Achilles vrij moeiteloos overeind.

Kans Beijer

Daarna drong MVV meer aan. Robbert te Loeke keerde een schot van Labylle en Nwakali mikte net naast. Te Loeke onderscheidde zich ook met een knappe redding bij een grote kans voor Pedro. Namens de Groesbekers had Barry Beijer een gevaarlijk schot, dat door Ciranni van de lijn werd gehaald. Voor MVV miste Verheijdt een grote kans op de openingstreffer. Achilles haalde de rust met 0-0.

Na rust pakte Te Loeke een schot van Nwakali. En een pegel van Schroijen verdween over het doel van Achilles. Het werd steeds benauwder, maar Te Loeke redde knap op een inzet van dichtbij van Verheijdt. De doelman pakte ook een vrije trap van Nwakali. Vijf minuten voor tijd verzuimde NKoyi de 1-0 te maken. In de slotfase bleven de Groesbekers keurig overeind. Maar het gat met Dordrecht blijft 12 punten.

Opstelling: Te Loeke; Stankov, Beijer, Raterink, Elders (Dekkers); Edge, Oulad Omar, Sürmeli; Versteegen, Smajic, Thoone (van de Beek).