'Kinderen op Veluwe duiken door Freek Vonk op wilde dieren'

Foto: Freek Vonk (Facebook)

HOENDERLOO - Het werk van bioloog Freek Vonk is niet zonder risico's. Niet voor de dieren, maar ook niet voor zichzelf. Zo merkte hij donderdag ook weer, toen een haai in zijn armen beet. Ecoloog Ruben Smit uit Leuvenheim, bekend van documentaires als De Nieuwe Wildernis en de Levende rivier, maakt zich wel een beetje zorgen over het werk van Vonk. 'Kinderen op de Veluwe duiken nu ook op dieren'.

Ruben Smit vindt het goed dat Freek Vonk de natuur dichtbij brengt met zijn programma's. 'Daar bereikt hij een groot publiek mee. Maar hij moet ook zorgen dat het binnen de grenzen blijft. Hij moet doen wat goed is voor mensen en natuur. Ik denk namelijk dat hij niet altijd alle dieren hoeft te vangen. Er zijn ook zat opnames van hem waar hij dichtbij dieren gaat staan, laat zien hoe fascinerend ze zijn en waarin hij een enthousiast verhaal afstak. Dat is toch ook goed, hij moet minder met zijn handen doen.' 'Meer kapot dan je zou willen' De documentairemaker snapt uiteraard zelf ook goed dat het vangen van de dieren spannende tv oplevert. 'Ik heb respect voor Freeks werk, maar ik vind het vangen van de dieren ook zonde. Het maakt meer kapot dan je zou willen, zowel bij jezelf (zie de haaienbeten bij Freek) als bij de dieren. Kinderen duiken op dieren Zo wordt bijvoorbeeld de rust van de dieren verstoord. Smit ziet dat dat ook al op de Veluwe gebeurt. 'Het is op dit moment een trend dat kinderen het gedrag van Freek kopiëren. Dus dan denken ze aan het vangen van de beesten, ze denken dat dat wel kan. Dat is absoluut geen goede ontwikkeling. Het is geen kritiek op Freek, maar het is wel een beetje ouderwets om beesten te vangen.'

Foto: Freek Vonk 'Hij heeft een voorbeeldfunctie' De inwoner van Leuvenheim vindt dan ook dat Freek bijvoorbeeld een waarschuwing moet geven in een van zijn programma's. 'Hij moet realiseren dat hij een voorbeeldfunctie heeft. Het vangen van de dieren is niet meer van deze tijd. Er zijn meer manieren om de schoonheid van de natuur te laten zien. Bijvoorbeeld door films en documentaires, maar ook door met kinderen naar buiten te gaan en ze erop te wijzen. Zonder de dieren te vangen uiteraard.' 'Wij horen daar weinig van' Kinderen die duiken op kleine slangen en adders? 'Daar horen wij weinig van terug', zo zegt een woordvoerder van Natuurmonumenten. 'Ik kan mij de nieuwsgierigheid van kinderen wel voorstellen en Freek is een groot voorbeeld, maar dit hadden wij nog niet eerder gehoord.'