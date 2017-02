Wereldkampioen Nieuwenhuis geniet van zijn regenboogtrui

ZELHEM - Veldrijder Joris Nieuwenhuis geniet van zijn status als wereldkampioen bij de beloften.

De 20-jarige Zelhemmer mag nu een heel jaar in de regenboogtrui rijden.

"Het WK is de wedstrijd die je wilt winnen. Dit is lang mijn droom geweest. En het is het hoogste dat je kunt halen in het veldrijden. En het is een hele mooie trui, ik wilde die heel graag aan."

"Ik blijf volgend seizoen ook nog bij de beloften rijden, want ik wil die trui graag laten zien. Maar misschien kies ik wel één klassement uit, waar ik wel bij de elite ga rijden. Dat moet ik nog overleggen met de ploeg."

Op het WK in Luxemburg een week geleden was hij superieur. "Ik voelde niet echt druk, omdat mijn seizoen al geslaagd was. Bij de Belgen moest dit hun seizoen nog redden. En het parcours was perfect voor mij. In het begin lag er veel ijs en dat had mij nog mooier geleken, want dan wordt het veel technischer. Maar dit was ook echt cross."

De Achterhoeker rijdt ook goed op de weg. "Ik wil me dit seizoen ook op de weg gaan oriënteren. Eens kijken wat ik kan en zien hoe dat gaat evolueren."