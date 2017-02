Hij was bijna dood maar vandaag wordt Koos Alberts 70 jaar

Foto: WikiCommons

HIERDEN - Even geen 'ik verscheurde je foto' vandaag, maar 'lang zal hij leven'. Volkszanger Koos Alberts uit Hierden is namelijk jarig, hij is vandaag 70 geworden.

En dat is bijzonder, want Koos kreeg in 1987 een auto-ongeluk en werd daarna zelfs enige tijd klinisch dood verklaard. Alberts kwam uiteindelijk, door een dwarslaesie, terecht in een rolstoel. Toch pakte hij daarna zijn zangcarrière weer op en maakte hij nog vele muzieknummers. De teller staat al op meer dan 400 levensliederen.

Foto: ANP Speciaal voor Koos Alberts verjaardag, hieronder nog één keer een van zijn grootste hits. Zing maar lekker mee.