Achterhoek wil met verkiezingsdebat op agenda

ULFT - De Achterhoek wil met een regionaal verkiezingsdebat op woensdag 8 maart op de politieke agenda van de nieuwe Tweede Kamer verschijnen. Onder meer Sharon Dijksma (PvdA), Han ten Broeke (VVD) en Pieter Omtzigt (CDA) debatteren precies een week voor de verkiezingen over Achterhoekse thema’s in het ICER in Ulft.

‘'Wij organiseren dit debat in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen, omdat wij het ontzettend belangrijk vinden dat onze volksvertegenwoordigers precies weten wat hier speelt’, vertelt burgemeester Marianne Besselink van de gemeente Bronckhorst namens organisator de Regio Achterhoek. ‘'Hier gebeurt ontzettend veel op terrein van industrie en leefbaarheid, maar we hebben de Tweede Kamer nodig omdat we voor een paar grote uitdagingen staan. Wat kan je dan beter doen dan in verkiezingstijd Kamerleden hier naartoe halen en samen in debat gaan over wat nodig is', vult collega-burgemeester Otwin van Dijk van Oude IJsselstreek aan.



De drie hoofdthema’s van het Achterhoeks Verkiezingsdebat zijn leefbaarheid, mobiliteit en smart industry. 'Wij hopen dat de politici na het debat een heel duidelijk beeld hebben van wat wij bijdragen en dat ze bij keuzes die ze maken aan de Achterhoek denken', aldus Besselink, die net als Van Dijk zelf ook in de Tweede Kamer heeft gezeten.



REGIO8 is mediapartner van het verkiezingsdebat en zendt in de dagen na het debat drie televisie-uitzendingen uit over de hoofdthema’s van de avond. Nieuwslezer Joost Jonker vormt samen met journalist Aize Bouma het presentatieduo.