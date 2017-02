Plofkraak in Oosterbeek mislukt

Foto: Omroep Gelderland

OOSTERBEEK - Onbekenden hebben vrijdag rond 5.00 uur geprobeerd in een plofkraak te plegen in Oosterbeek. De pinautomaat van de ABN AMRO aan de Utrechtseweg was het doelwit.

De daders zouden zijn gestoord. Onduidelijk is waardoor. De daders gingen er zonder buit vandoor. De omgeving is afgezet. Op het eerste gezicht lijkt er geen schade aan het gebouw. De technische recherche doet onderzoek.