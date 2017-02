Zet alle hoorcolleges Radboud Universiteit online!; meldpunt gestart

NIJMEGEN - Studentenraadspartij De Vrije Student (DVS) is het Meldpunt Offline Colleges gestart. Studenten van de Radboud Universiteit in Nijmegen kunnen hier doorgeven wanneer een hoorcollege nog niet online staat. Ook studenten aan andere universiteiten kunnen hier terecht.

'Wij merken dat er bij de studenten behoefte is aan een breder aanbod van weblectures', zegt DVS-fractievoorzitter Joppe Hamelijnck tegen het Algemeen Nijmeegs Studentenblad.

'Door middel van dit meldpunt willen wij inventariseren hoe groot de behoefte is aan het opnemen van de colleges. Nadat wij in kaart hebben gebracht wat de studenten willen, kunnen wij meer onderzoek doen naar hoe we dit kunnen realiseren.'

Het doel van de (landelijke) actie is dat uiteindelijk alle hoorcolleges en andere relevante colleges online te vinden zijn.

