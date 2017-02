Een nieuw ouderwets zorghuis en zet Vitesse de droomweek voort? Dit is het nieuws van vrijdag 3 februari

Foto: Facebookpagina Viattence De nieuwe Antoniehof

ARNHEM - In Epe opent een bijzonder huis voor dementerenden, Vitesse moet aan de slag in Den Haag en burgemeesters in Nederland en Duitsland ondertekenen een samenwerkingsverband. Dit is het nieuws van vrijdag 3 februari.

Terug in de tijd in Epe In Epe wordt een bijzonder verpleeghuis geopend. De Nieuwe Antoniehof is namelijk verbouwd in oude stijl mét alle comfort van het heden. Hiermee wil het gebouw de dertig - veelal dementerende - bewoners een thuisgevoel geven. Zo zijn de stopcontacten van bakeliet en hangt in de wc een stortbak met een touwtje. Medewerkers van het verpleeghuis werkten bij de bouw samen met het Nationaal Openluchtmuseum in Arnhem. Het pand wordt geopend met de onthulling van een ouderwetse waterpomp met ton in de tuin. Zet Vitesse zijn droomweek voort in Den Haag? Vitesse beleefde vorige week een droomweek. Eerst werd de halve finale van de beker bereikt door een 2-0 zege op Feyenoord. Daarna werd AZ voor de competitie opzij gezet. Door die laatstgenoemde zege hebben de Arnhemmers nog maar drie punten minder dan nummer vier Heerenveen. De ploeg van trainer Henk Fraser hoopt de droomweek vanavond een vervolg te geven in Den Haag tegen ADO. Ook hoopt Vitesse zich te revancheren voor het eerdere duel begin augustus in Arnhem. Toen verloor de ploeg van Fraser met 1-2. Nog meer samenwerking Duitsland - Nederland De burgemeesters van de zes gemeenten in de Euregio Rijn-Waal met meer dan 100.000 inwoners ondertekenen vandaag een zogenoemde 'Memorandum of Understanding'. Het gaat om de Nederlandse gemeenten Ede, Arnhem en Nijmegen. Aan Duitse zijde doen Moers, Duisburg en Düsseldorf mee. Met de ondertekening geeft het zestal aan nauwer te gaan samenwerken op de thema's integratie, economie, duurzaamheid en mobiliteit. De zes gemeenten hebben de afgelopen jaren al een aantal projecten in gang gezet, zoals het organiseren van bijeenkomsten met vrijwilligersorganisaties op het gebied van vluchtelingenwerk. Doel is om van elkaar te leren en grensoverschrijdend samen te werken.