Fietser gewond na aanrijding in Renkum

RENKUM - Een fietser is donderdagavond geschept door een automobilist. Het zou gaan om een man, die zwaargewond raakte bij het ongeluk.

Het ongeluk gebeurde even voor 20.00 uur, op de kruising Hartenseweg - Waterweg. Op foto's is te zien dat de fiets waarop het slachtoffer reed verwrongen is door de aanrijding.

Medewerkers van de verkeersongevallenanalyse doen onderzoek naar de oorzaak van de aanrijding. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.