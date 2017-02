Vluchtelingen krijgen gitaren van Zutphenaren

ZUTPHEN - Een aap die geen bananen eet. Het is een ezelsbruggetje voor gitaristen. Zo kun je de volgorde van gitaarsnaren onthouden: EADGBE. Een trucje dat nu ook bekend is bij 15 vluchtelingen uit het AZC in Zutphen. Ze kregen vandaag voor het eerst gitaarles in het WALHALLab in Zutphen.

Gefascineerd zitten de mannen te luisteren. Ze komen uit Iran, Afghanistan en Syrië. Veel is nieuw tijdens de eerste les: het verschil tussen stalen- en nylonsnaren, de materialen in een gitaar en dan moeten de eerste akkoorden nog gespeeld worden.

Allemaal wonen ze in het azc in Zutphen. Veel om handen hebben ze niet. Verveling is een groot probleem. Maar nu niet. Nu wordt er gepingeld. Ook door Nassim uit Afghanistan: 'Alleen maar zitten in je kamer; eten, slapen, eten en slapen is zwaar. Dit is de eerste dag dat ik hier ben. Ik ben zo blij om hier samen met zoveel jonge gasten te zijn. Dit is mijn eerste hobby. '

'We houden niet van geknuffel'

De gitaren zijn gedoneerd door Zutphenaren na een oproep van Marco Mout, de oprichter van het WALLHALLab, een atelier en werkplaats voor jongeren.

Een plek waar nu ook de groep asielzoekers muziekles krijgt. Maar ze leren ook hoe je een gitaar moet opknappen. Mout: 'Het doel is eigenlijk dat je integreert en zo snel mogelijk mee gaat doen in onze maatschappij. Wij zijn geen knuffeltypes. Wij houden niet van geknuffel. Wij vinden dat als je wat wilt in dit land je je poten uit je mouwen moet steken. En dat hebben we gedaan en nu zitten hier een hele hoop mensen plezier te hebben.

Plezier is er inderdaad. Maar ook grote dromen. Nassim hoopt ooit optredens te geven en geld te verdienen als gitarist en zanger. De eerste stap is gezet en de volgende stap komt er aan: deze zomer staat er een optreden gepland in Zutphen.