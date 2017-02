Eric Meijers: er zit nog geluid in Achilles

GROESBEEK - Drie nieuwe spelers geven weer extra elan aan hekkensluiter Achilles'29.

Dat constateert trainer Eric Meijers ook. "Er zit genoeg geluid in de trainingen. We hebben drie behoorlijke wedstrijden afgeleverd, maar alleen geen resultaat gehaald. En daar gaat het toch om."

De drie nieuwelingen doen nog niet mee tegen MVV. Doelman Antoine Gounet trainde nog niet mee met de groep. "De keeper heb ik nog niet gezien, want hij had vertraging op Schiphol. En Doriano Kortstam heb ik vandaag voor het eerst gezien, maar ik ben niet ontevreden over het centrale duo. Dus er is voor mij geen reden om daar te wisselen. En Nassim Amaarouk komt van Jong NEC en kan vreselijk goed voetballen. We gaan de komende weken kijken of hij zich erin kan spelen."

"Er zit een goede drive in de groep, maar we moeten gewoon een keer aan de goede kant van de score zitten. Dat moest twee maanden geleden ook al, maar dat kun je niet terug draaien. We moeten nog meer dan twee maanden voetballen en na een overwinning ziet de wereld er toch weer anders uit."