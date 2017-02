Boer plant bos

BENEDEN-LEEUWEN - Bomen planten om een veehouderij klimaatneutraal te krijgen. Dat is de inzet van melkveehouder Henk Hoefnagel uit Beneden-Leeuwen. Hij begint deze zaterdag met de aanleg van vijf hectare bos.

De bomen die Hoefnagel gaat planten zijn uiteindelijk voor eigen gebruik op zijn bedrijf. De bomen die nu geplant gaan worden, worden uiteindelijk geoogst en versnipperd. De snippers worden gebruikt voor stalstrooisel in de compoststal van de Henricus Hoeve, de biologische boerderij die Hoefnagel met zijn dochter Hanneke runt.

Gezondere bodem

Het strooisel draagt bij aan een comfortabele stal en uiteindelijk ook aan de compost uit de stal die op het land wordt gebracht. Dit is extra organische stof voor het gras en akkerland en dat levert een gezonde bodem op, voorzien van meer koolstof. Door de snippers lokaal in een eigen klimaatbos te telen, wil Hoefnagel zelfvoorzienend worden.

Hij hoeft het niet meer van derden te kopen en dat spaart ook het transport uit van houtsnippers over grote.

Heel normaal in de toekomst

De melkveehouder ziet het telen van hout als ontwikkeling die in de toekomst heel normaal zal zijn: 'Vijftien jaar geleden legde ik zonnepanelen op mijn dak. Ik werd toen voor gek verklaard, omdat het nooit uit zou kunnen. Maar ik wilde duurzaam werken en achteraf was het een goede keuze. Ik denk dat eigen bomen over tien of vijftien jaar op een boerenbedrijf ook heel normaal zullen zijn.'