Bezwaren bewoners om komst azc van tafel

EWIJK - Inwoners uit Ewijk die bezwaar hebben tegen de komst van een asielzoekerscentrum (azc) in hun woonplaats, zijn niet in het gelijk gesteld. De bouw van het toekomstige azc kan gewoon doorgaan, vindt de commissie bezwaarschriften.

De gemeente Beuningen gaf een vergunning af, maar zes omwonenden waren het hier niet mee eens. Volgens de commissie brengt de komst van het azc geen onaanvaardbare gevolgen mee voor het woon- en leefklimaat van de omwonenden.

Maatschappelijk belang

Ook wijst de Commissie op het algemeen maatschappelijk belang van het asielzoekerscentrum. Het Beuningse college kan zich volledig vinden in het advies van de commissie. De zes bezwaarmakers zeggen te spreken namens vele tientallen omwonenden.

Meldpunt voor bewoners en omwonenden

De commissie komt met de suggestie een platform in te stellen, waarin bewoners van het azc, omwonenden, gemeente, politie en andere instellingen plaats kunnen nemen. De gemeente is volgens het college al bezig zoiets op te zetten.



Daarbij suggereert de commissie een meldpunt in te stellen waar omwonenden en bewoners van het azc terecht kunnen met klachten, meldingen en ideeën. Het college gaat ervanuit dat de manager van de opvanglocatie hierin straks een belangrijke rol kan spelen.

De adviezen van de commissie zijn vrijblijvend; de gemeente hoeft zich er niet aan te houden.

