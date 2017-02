Droom voor Jeffrey komt uit; echte 'Messi' voetbalschoenen

Jeffrey zijn voeten in het gips foto: omroep gelderland

APELDOORN - Een bijzonder moment vrijdagochtend voor Jeffrey Modderkolk uit Apeldoorn. Jeffrey krijgt voor het eerst echte voetbalschoenen aangemeten. De 10-jarige jongen loopt met spalken en heeft daardoor speciale voetbalschoenen nodig, maar die kosten ruim duizend euro.

Jeffrey speelt bij voetbalvereniging WWNA in het nieuwe G-team. Zijn teamgenootjes spelen allemaal op voetbalschoenen, maar Jeffrey is de enige die op 'gewone' schoenen speelt. Daarom plaatste moeder Diana vorige maand een actie op de website Dream or Donate en met succes.

Zo doneerde Jeffrey Molemans uit Deventer maar liefst de helft van het totale bedrag van de benodigde duizend euro. 'Ik vond het zo sneu dat Jeffrey als enige van zijn team op gewone schoenen moest spelen.'

Speciale schoenen

Bij Beter Lopen in Apeldoorn worden Jeffrey's voetbalschoenen nu op maat gemaakt. De winkel is helemaal gespecialiseerd in moeilijke voeten, maar voetbalschoenen hebben ze nog nooit eerder gemaakt. Door Jeffrey zijn celebrale parese (cp) moet hij schoenen hebben die van de achterkant open kunnen, zodat hij zijn voeten met spalken erin kan schuiven.

'Messi' schoenen

Jeffrey zijn voeten zijn al gegipst om de juiste maat en pasvorm te maken. Vrijdagmorgen mag hij voor het eerst een plastic model passen. Half maart zijn de voetbalschoenen voor Jeffrey, die hetzelfde model hebben als die van stervoetballer Lionel Messi, helemaal klaar. Jeffrey kan niet wachten om met echte voetbalschoenen het veld op te gaan.

Ondertussen loopt de actie van moeder Diana gewoon door. 'Jeffrey zijn voeten blijven groeien, we zijn nu ook alweer aan het sparen voor het tweede paar. Daarnaast zou het super zijn als we ook voor andere kinderen met deze aandoening voetbalschoenen kunnen aanschaffen.'

nl.dreamordonate.com/dromen/aangepaste-voetbalschoenen-2/