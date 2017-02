Millingense ondernemers kopen Nijmeegse scheepswerf Gelria

NIJMEGEN - Ondernemers Martijn van Haaren en Gerd de Swart uit Millingen aan de Rijn hebben scheepswerf Gelria gekocht. Ze gaan de scheepswerf aan het Maas-Waal kanaal in Nijmegen opknappen en verder laten groeien.

Een investering vanuit het Fonds Herstructurering Bedrijventerreinen Gelderland moet helpen de werf het maritieme centrum van Oost-Nederland te maken. De in 1951 opgerichte scheepswerf beslaat een terrein van vier hectare, aan drie zijden omgeven door water. De scheepswerf is de enige grote werf tussen Rotterdam en Duisburg en kan schepen aan tot een lengte van 140 meter. In 2013 ging de werf failliet.

foto: Shipyard Gelria B.V.

Werf floreert weer na eerder faillissement

Van Haaren en De Swart, eigenaren, zijn enthousiast over de aankoop van de werf: ‘De afgelopen twee en een half jaar hebben we de kans gekregen deze eerder failliet gegane werf te huren. Met een goed team van gekwalificeerd personeel en de juiste mix van jong en oud is het ons gelukt om de werf te laten floreren.' Directeur Gerd de Swart is geen onbekende in de binnenvaart. Hij heeft ruim 30 jaar Scheepswerf Dodewaard gerund. Samen met zijn stiefzoon Martijn van Haaren is hij de uitdaging aangegaan om Gelria weer tot een succeswerf te maken.

Het terrein krijgt een flinke opknapbeurt zodat het aantrekkelijker wordt voor bedrijven om zich ook hier te vestigen. Martijn van Haaren: ‘We zijn al in gesprek met maritiem gerelateerde bedrijven met vakmanschap en hart voor het werk om zo een totaalwerf te worden. Zo hebben we alle kennis op de werf en bieden we een one stop shop. Ook verduurzamen we de werf. We kijken naar de mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen op de daken en elke lamp vervangen we door ledverlichting.’

vlnr: Gerd de Swart (directeur), Martijn van Haaren (ass. Bedrijfsleider) en Willy Rikken (bedrijfsleider) ( foto: Shipyard Gelria B.V. )

Hulp van de overheid

De aankoop van de werf is de eerste investering vanuit het Fonds Herstructurering Bedrijventerreinen Gelderland, onderdeel van Topfonds Gelderland. Gelderland telt circa 6.500 hectare bedrijventerrein, waar ongeveer een derde van alle werkgelegenheid is gevestigd.

Marius Prins, directeur PPM Oost, ziet graag dat de provincie zich sterk maakt voor goede en aantrekkelijke terreinen: 'Een investering in deze scheepswerf leidt tot versterking van watergebonden bedrijvigheid in Nijmegen en groei van (jeugd-)werkgelegenheid. Zo krijgen ook jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans een vak te leren. En naar verwachting zullen meer watergerelateerde bedrijven zich op de werf vestigen, wat nog meer werkgelegenheid met zich mee zal brengen.'