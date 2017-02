Groessen is kwaad om doortrekking A15, want er komt meer overlast

GROESSEN - Buurtbewoners uit Groessen die bij de toekomstige A15 wonen, zijn boos. De geluidsoverlast wordt groter dan vooraf gemeld. Tijd voor actie, vinden ze.

Een comité met bewoners van de gebieden de Kerkakkers en de wijk Diesfeldt komt in het geweer.

Om geluidsoverlast te verminderen wanneer de A15 is doorgetrokken, zou een zogenoemde 'bak' worden aangelegd vanaf de Schraleweidsestraat. De weg gaat hier dan een stuk naar beneden. Maar nu blijkt dat dit pas vanaf de Kerkakkers gebeurt, met als gevolg: meer herrie.

'Onacceptabel'

'Dit is niet alleen voor ons, maar voor heel Groessen onacceptabel', laat de buurt in een statement weten. De gemeente Duiven zorgde wel dat het geplande geluidsscherm wordt doorgetrokken, maar dat is wat de boze buurtbewoners betreft niet afdoende.

De situatie wordt met de schermen 'een fractie minder slecht, maar niet beter', aldus de Groessenaren.

