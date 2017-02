Paraglider 'landt' in bomen in Doorwerth

Foto: Instagram wijkagent_carlo

ARNHEM - Een paraglider zal zijn laatste tochtje in de Gelderse lucht niet snel vergeten. De piloot kwam namelijk vast te zitten in een boom aan de Fonteinallee in Doorwerth, meldt wijkagent Carlo Hoedt op Instagram.

Hoe de paraglider in deze netelige situatie is beland, is niet bekend. De piloot is volgens een getuige heelhuids beneden gekomen. Hoe en wanneer de paraglider het glijscherm naar beneden haalt, is nog onduidelijk.