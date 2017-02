Fotograaf Peter van Tuijl exposeert werk in Bredevoort

BREDEVOORT - Peter van Tuijl uit Ulft was als kind al gefascineerd door fotografie. In de jaren 80 deed hij wat projecten, maar het duurde nog tot 2007 voordat hij alles aan de kant schoof en helemaal voor de fotografie ging.

En hij is er helemaal voor gegaan, want hij krijgt een eigen expositie. Sinds 2014 fotografeerde Peter de unieke wereld van Pieter en WillyPeter. De mannen leven dicht in de natuur en rijkdom wordt door hen niet vertaald in materiële zaken. Het zijn kunstenaars, ze schilderen en maken muziek.

De foto's van de mannen zijn te zien in de expositie HUIS & HABITAT in FOTO21 in Bredevoort. Zondag is de opening van de expositie. Ook wordt daarbij het boek van Peter gepresenteerd. De foto's zijn tot 9 april te zien.

