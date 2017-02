Verkeer slalomt massaal langs spoorbomen: 'Niet normaal!'

Foto: Google Streetview

ERMELO - 'Niet normaal!', zo noemt woordvoerder Aldert Baas van ProRail het gedrag van weggebruikers bij de spoorovergangen in Ermelo. Regelmatig wordt het spoor overgestoken terwijl de overgang dicht zit. 'In de afgelopen drie jaar hebben we 45 meldingen gekregen en dat is nog maar het topje van de ijsberg.'

ProRail en de NS hebben daarom besloten om vanaf vandaag extra handhavingscontroles te houden. Het gaat om de drie spoorwegovergangen in het dorp en vooral om de overgang bij het station in Ermelo. Voetgangers, fietsers en auto's slalommen hier regelmatig om de neergelaten bomen of ze duiken er onderdoor. Niet alleen schoolgaande kinderen 'Het zijn niet alleen schoolgaande kinderen of jongeren', zegt Baas. 'Ga maar eens een middagje observeren, Je ziet hier zoveel overtredingen, niet normaal! Hier moet iets aan gebeuren.' Negatieve hotspot Volgens ProRail nemen de overtreders in de eerste plaats onverantwoorde risico's voor zichzelf, maar ook voor omstanders. En ook treinmachinisten kennen Ermelo in dat opzicht als negatieve hotspot. Ze schrikken hier regelmatig van het gedrag van weggebruikers.