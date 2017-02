Man die flakka zou hebben gedeald weer op vrije voeten

Foto: politie Nijmegen-Zuid

NIJMEGEN - De Nijmegenaar die dinsdag opgepakt werd omdat hij in de 'zombiedrug' flakka zou dealen, is weer op vrije voeten. Of hij nog verdachte is in de zaak, kan de politie niet zeggen.

Eerder nuanceerde de politie de zaak al iets, door te stellen dat ze misschien iets te voorbarig was. Misschien ging het niet om flakka. De werkzame stof in de drug staat overigens nog niet te boek als verboden middel. Dit zal pas per 1 april het geval zijn, bevestigt een politiewoordvoerder. Was het wel flakka? Woensdag zei een woordvoerder tegen Omroep Gelderland: 'We hebben een man opgepakt die verdacht wordt van drugsbezit. We moeten onderzoeken wat voor drug dat is en houden er rekening mee dat het om flakka gaat.' Het verhaal kwam aan het rollen toen de politie werd getipt door Alberto Stegeman van het programma Undercover in Nederland. Die gaf door dat in Nijmegen een drugsdeal zou plaatsvinden. Agenten kwamen in actie en hielden de vermeende dealer aan, onder toeziend oog van de camera's. Zie ook: Onzekerheid over zombiedrug, politie was 'iets te enthousiast'