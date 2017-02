Voorwaardelijke boete waxinelichthoudergooier voor uitschelden politieagent

Foto: ANP

WINTERSWIJK - Erwin Lensink, bekend als de waxinelichthoudergooier, heeft donderdag van het gerechtshof in Arnhem een voorwaardelijke boete van 200 euro met een proeftijd van een jaar gekregen. De Winterswijker heeft in 2010 een politieagent in zijn gemeente uitgescholden.

Enkele maanden later gooide de man op Prinsjesdag een waxinelichthouder naar de gouden koets, waarin koningin Beatrix zat. Van de rechtbank moest Lentink de boete wel betalen, maar het hof heeft laten meewegen dat zijn daad inmiddels al lang geleden is. De rechtbank legde de Winterswijker ook 247 dagen deels voorwaardelijke gevangenisstraf op voor mishandeling van zijn vader, bedreiging van zijn broer, stalken en beledigen van een vrouw en het onnodig bellen van 112. Daartegen ging de waxinelichthoudergooier in beroep. Maar toen het hof in Arnhem twee weken geleden deze zaken met hem wilde bespreken, wraakte de Achterhoeker de rechters. Er is volgens een woordvoerster van het hof nog geen beslissing genomen over deze wraking. Zie ook: Waxinelichthoudergooier doet definitief niet mee aan Gelderse Statenverkiezingen

