Onderzoeker: meer aandacht voor mentale gezondheid jongeren

NIJMEGEN - Er moet veel meer aandacht komen voor de mentale gezondheid van jongeren. Dat zegt onderzoeker Sanne Rasing van de Raboud Universiteit Nijmegen. Ze deed onderzoek naar manieren om depressies en angststoornissen bij jongeren voor te zijn.

Dat die mentale gezondheid goed is, is allerminst vanzelfsprekend. 'Sommigen moeten daar heel hard voor werken,’ zegt Rasing tegen universiteitsblad Vox. Vrijdag promoveert ze op haar bevindingen.

Onderzoek op middelbare scholen in Brabant en Gelderland

Een op de tien adolescenten tussen dertien en zeventien jaar heeft naar schatting een depressieve stoornis. Bijna een op de drie heeft last van angststoornissen. Bijvoorbeeld met lood in de schoenen naar school gaan of Spaans benauwd zijn voor de mening van anderen. Vooral meisjes lopen risico, daarom beperkte Sanne Rasing, die werkt bij de GGZ Oost-Brabant, zich tot deze groep.

Voor haar promotieonderzoek benaderde ze eerste- en tweedeklassers van vijf middelbare scholen in Brabant en Gelderland. Een kleine duizend meiden uit deze groep werden gescreend op symptomen van depressie en angst. Rasing weet vanuit haar ervaring bij de GGZ wel dat heel wat jonge meiden met klachten rondlopen. Toch kwamen de resultaten hard aan. Bijna 15 procent vertoont symptomen van depressie en angst.

Suïcidale gedachten

‘Als je wekelijks in zo’n klas komt en ziet hoeveel van die meiden depressieve klachten hebben, dan schrik je wel even. Het is geen kwestie van een dipje van een paar dagen, het zijn echt serieuze klachten.’ Vijf meisjes heeft Rasing meteen doorverwezen naar de GGZ voor een behandeling. Ze hadden suïcidale gedachten.

Kinderen van ouders die een depressie of angststoornis hebben, lopen zelf ook meer risico. Gedrag van ouders speelt een rol. Als kinderen weinig emotionele steun krijgen van de vaders en moeders hebben ze meer kans op het ontwikkelen van een depressie en op angstsymptomen. Ook het niet respecteren van de autonomie van het kind verhoogt die kans.

Vroeg signaleren

Rasing denkt dat screenen op scholen een goede methode is om kinderen in de risicogroep in een vroeg stadium te signaleren. Op middelbare scholen in Oss gebeurt dat nu al tijdens de standaard gezondheidscontrole van de GGD op school. Ze zou graag zien dat de psychische gesteldheid van adolescenten de komende jaren hoger op de agenda komt te staan.