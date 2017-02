Maikel van der Werff: teamgevoel is sterker, we hebben meer lol

ARNHEM - Vitesse doet het goed de laatste tijd. De bekerfinale lonkt en ook Europees voetbal zit er zeker in dit seizoen. 'Er is hier dit seizoen een betere teamspirit.'

Maikel van der Werff ging donderdag op Papendal in op de sfeer bij Vitesse. Hij is bezig aan zijn tweede seizoen in Arnhem. 'Het teamgevoel is sterker als ik een vergelijk maak met vorig jaar', opent de centrumverdediger.

Meer lol

Voorgaande jaren waren trainingen bij Vitesse vaak serieus. Er werd niet zo veel gelachen. Nu is dat anders, vindt Van der Werff. 'We maken inderdaad vaker een lolletje. Er is wat meer plezier, dat klopt wel. De spirit is beter. Het is ook wat je nodig hebt om meer vertrouwen te krijgen. Als groep naar elkaar toe te groeien waardoor ook de resultaten beter worden.'

Invloed op groep

Van der Werff staaft dat met een voorbeeld. 'We doen af en toe leuke dingen. Ricky van Wolfswinkel, met wie ik veel omga, en ik hebben dat er een beetje ingebracht. We gaan met een groepje wel eens een hapje eten en binnenkort staat er ook weer een teamuitje gepland. Dat heeft zeker invloed op de groep, absoluut. Je gaat meer voor elkaar doen op het veld, hebt meer voor elkaar over als je ook buiten de kleedkamer goed met elkaar kan opschieten.'

Vrijdag speelt Vitesse uit tegen ADO Den Haag. Eerder dit seizoen verloor de ploeg van trainer Fraser in eigen stadion met 2-1.